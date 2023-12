The best performers in the NBA yesterday, including leaders in several different statistics, are available below.

Watch the NBA, other live sports and more on Fubo! Use our link to sign up for a free trial.

December 12 Points Leaders

Name Team Opponent Points Anthony Davis Lakers Mavericks 37 Luka Doncic Mavericks Lakers 33 LeBron James Lakers Mavericks 33 Devin Booker Suns Warriors 32 Tim Hardaway Jr. Mavericks Lakers 32 Kawhi Leonard Clippers Kings 31 Donovan Mitchell Cavaliers Celtics 29 Coby White Bulls Nuggets 27 Dante Exum Mavericks Lakers 26 Darius Garland Cavaliers Celtics 26

December 12 Rebounds Leaders

Name Team Opponent Rebounds Nikola Vucevic Bulls Nuggets 16 Jusuf Nurkic Suns Warriors 13 Anthony Davis Lakers Mavericks 11 Brandin Podziemski Warriors Suns 11 Kristaps Porzingis Celtics Cavaliers 10 Domantas Sabonis Kings Clippers 10 Jayson Tatum Celtics Cavaliers 10 DeAndre Jordan Nuggets Bulls 10 Ivica Zubac Clippers Kings 9 Max Strus Cavaliers Celtics 9

Catch NBA action all season long on Fubo!

December 12 Assists Leaders

Name Team Opponent Assists Luka Doncic Mavericks Lakers 17 Chris Paul Warriors Suns 11 LeBron James Lakers Mavericks 9 Coby White Bulls Nuggets 8 Austin Reaves Lakers Mavericks 8 Devin Booker Suns Warriors 7 James Harden Clippers Kings 7 Darius Garland Cavaliers Celtics 7 D'Angelo Russell Lakers Mavericks 7 Jusuf Nurkic Suns Warriors 7

December 12 Blocks Leaders

Name Team Opponent Blocks Dereck Lively Mavericks Lakers 3 Andre Drummond Bulls Nuggets 2 Jarrett Allen Cavaliers Celtics 2 DeAndre Jordan Nuggets Bulls 2 Derrick White Celtics Cavaliers 2 Jayson Tatum Celtics Cavaliers 2 Kristaps Porzingis Celtics Cavaliers 2 DeMar DeRozan Bulls Nuggets 2 Nikola Vucevic Bulls Nuggets 2 Anthony Davis Lakers Mavericks 2

Rep your team with officially licensed NBA gear! Head to Fanatics to find jerseys, shirts, and much more.

December 12 Steals Leaders

Name Team Opponent Steals Stephen Curry Warriors Suns 3 Keegan Murray Kings Clippers 3 LeBron James Lakers Mavericks 3 Jarrett Allen Cavaliers Celtics 3 Jrue Holiday Celtics Cavaliers 3 Jordan Goodwin Suns Warriors 2 Paul George Clippers Kings 2 Domantas Sabonis Kings Clippers 2 Chris Paul Warriors Suns 2 Dereck Lively Mavericks Lakers 2

December 12 3-Point Leaders

Name Team Opponent 3PM Dante Exum Mavericks Lakers 7 Tim Hardaway Jr. Mavericks Lakers 5 Max Strus Cavaliers Celtics 5 Derrick White Celtics Cavaliers 5 Reggie Jackson Nuggets Bulls 5 Taurean Prince Lakers Mavericks 5 Donovan Mitchell Cavaliers Celtics 5 Coby White Bulls Nuggets 5 Grant Williams Mavericks Lakers 5 Austin Reaves Lakers Mavericks 4

Get tickets for any NBA game this season at Ticketmaster!